«##### «ПСЖ». Фанаты «Барсы» кричали оскорбления в адрес парижан на презентации Хави

Болельщики «Барселоны» скандировали оскорбления в адрес во время презентации Хави в качестве главного тренера каталонского клуба.

9 422 фаната присутствовали сегодня на трибунах «Камп Ноу». Когда Хави вышел на поле, болельщики стали скандировать его имя.

Затем фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес «ПСЖ». Болельщики скандировали: «Puta PSG» («##### «ПСЖ» – Sports.ru).

Напомним, этим летом в «ПСЖ» на правах свободного агента перешел Лионель Месси. В 2017 году из «Барсы» в «ПСЖ» ушел бразильский нападающий Неймар.

Fans at Camp Nou interrupt Xavi’s speech to shout “P*ta PSG” (F*ck PSG) 🤔 Thoughts on this? pic.twitter.com/dhqYgAmDFs