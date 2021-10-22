Эвра рассказал, как хотел напасть на Суареса: «Подумал: «Хочется что-то с ним сделать, но не на глазах у его семьи»

Бывший защитник рассказал, что хотел напасть на форварда , ранее выступавшего за , из-за расистских оскорблений.

«Однажды я шел по улице Динсгейт в Манчестере, и мой брат сказал: «О, смотри, там Луис Суарес». Со мной были два брата.

Я посмотрел на него и подумал: «Вот оно, момент настал». Суарес прошел чуть подальше, и я увидел его жену и детей. И я отвернулся. Я подумал: «Хочется что-то с ним сделать, но не на глазах у его семьи».

Не жалею об этом, потому что, как я думаю, это закончилось бы плохо. В тот день я ничего не сделал. Так что никаких боев, но в отпуск мы вместе точно не поедем», – сказал Эвра.

Во время матча в 2011 году Суарес назвал Эвра негром. Футбольная ассоциация Англии оштрафовала уругвайца на 40 тысяч фунтов и дисквалифицировала на восемь матчей. В феврале 2012 года Суарес отказался пожать Эвра руку перед матчем на «Олд Траффорд».