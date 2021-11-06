Гари Невилл о поражении «МЮ» от «Сити»: «12 раундов боли»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о поражении команды от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре .

«После игры был полный консенсус в отношении того, где находится «Ман Сити», а где «МЮ». И это не то, чего ждали от перед стартом сезона.

Они были вторыми, а за год до этого – третьими. И в этом сезоне, особенно с учетом прихода Варана и Санчо, «МЮ» мог подобраться еще ближе.

Если в матче против «Ливерпуля» было «бух, бам, шлеп», то в этот раз – как общий наркоз. «Сити» отправил «Юнайтед» спать. В последние полчаса «Ман Сити» игрался с «МЮ», заставляя соперника выглядеть заурядно. Это деморализовало.

Я болею за «Манчестер Юнайтед» и поражаюсь исключительному качеству и дисциплине игроков «Манчестер Сити» – дисциплине Фодена и Жезуса, остающихся на своем месте. Четкий и даже безжалостный метод. Второй тайм был жестоким, хоть «Сити» и не забил.

Это было похоже на 12 раундов настоящей боли. Например, когда Тайсон Фьюри говорит, что хочет, чтобы другой боксер чувствовал боль в течение 12 раундов по три минуты, это не для того, чтобы нокаутировать его, а чтобы поиграться с ними. Вот так все и было. «Сити» – блестящая команда, а для «Юнайтед» это отрезвляющий день.

Это деморализовало до такой степени, что голова разболелась. Всегда можно проиграть матч, и у меня есть представление о том, как «МЮ» должен проигрывать – совершенно определенным образом. А против «Ливерпуля» и поражения были жалкими. «МЮ» не вернул сопернику ни одну брошенную «Сити» перчатку», – сказал Невилл.

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