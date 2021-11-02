Сульшер после 0:2 с «Сити»: «МЮ» далек от топ-команд. Не та игра, которую хотелось бы видеть. Я хочу лучшего для клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями после поражения от (0:2) в .

«Сейчас очень трудно говорить. Мы плохо начали, Де Хеа держал нас в игре, а соперник забил в своем стиле. Такого не должно происходить.

После нашего последнего матча здесь («МЮ» проиграл 0:5 «Ливерпулю» – прим. Sports.ru) был сложный период. Я не могу посмотреть на себя и сказать, мол, хочу, чтобы команда играла именно так.

У нас с клубом регулярное, прямое и честное общение. Я работаю в и хочу лучшего для клуба. Пока я здесь, хочу совершенствовать команду.

На данный момент мы далеки от топ-команд. Требования ко мне и игрокам будут высокими. Мы должны вернуться к тому, как начинали выглядеть [на определенном отрезке]. У нас есть игроки для этого», – сказал Сульшер.

«Очень хороший человек старается изо всех сил, но этого просто недостаточно». Сульшер проиграл еще и манчестерское дерби

