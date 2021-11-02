Сульшер после 0:2 с «Сити»: «МЮ» далек от топ-команд. Не та игра, которую хотелось бы видеть. Я хочу лучшего для клуба»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в АПЛ.

«Сейчас очень трудно говорить. Мы плохо начали, Де Хеа держал нас в игре, а соперник забил в своем стиле. Такого не должно происходить.

После нашего последнего матча здесь («МЮ» проиграл 0:5 «Ливерпулю» – прим. Sports.ru) был сложный период. Я не могу посмотреть на себя и сказать, мол, хочу, чтобы команда играла именно так.

У нас с клубом регулярное, прямое и честное общение. Я работаю в «Манчестер Юнайтед» и хочу лучшего для клуба. Пока я здесь, хочу совершенствовать команду.  

На данный момент мы далеки от топ-команд. Требования ко мне и игрокам будут высокими. Мы должны вернуться к тому, как начинали выглядеть [на определенном отрезке]. У нас есть игроки для этого», – сказал Сульшер.

«Очень хороший человек старается изо всех сил, но этого просто недостаточно». Сульшер проиграл еще и манчестерское дерби
 

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