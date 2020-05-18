Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 и будет продвигать Катар. Контракт – на 10 лет с зарплатой 15 млн фунтов в год (The Sun)

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

По информации The Sun, англичанин подписал 10-летнее соглашение, по которому будет получать 15 миллионов фунтов в год. В октябре Бекхэм летал в Доху, чтобы посетить стадионы, строящиеся к чемпионату мира, а также встретиться с высокопоставленными лицами.

Дэвида заверили, что в Катаре болельщики будут в безопасности, а в особенности – представители ЛГБТ+ сообщества. Также бывшему футболисту сообщили, что число женщин в парламенте Катара растет.

Бекхэм посоветовался с женой Викторией перед подписанием контракта.

Помимо чемпионата мира в Катаре, Бекхэм будет продвигать туризм и культуру страны.

«Дэвид считает, что Катар движется в сторону прогресса, а чемпионат мира, который впервые пройдет в арабской стране, может привести к серьезным изменениям. Он очень верит в то, что сила футбола позволит стереть различия между людьми. Но самое главное – он увидел прогресс во многих вопросах.

После договоренности с Дэвидом в Катаре надеются, что число западных людей, которые захотят увидеть прекрасные пляжи, песчаные дюны и невероятные небоскребы, увеличится», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Представитель Бекхэма прокомментировал эту ситуацию: «Дэвид всегда говорил о том, что футбол – это сила для хороших начинаний на разных уровнях. До турнира остался один год, и он с нетерпением ждет турнира, который, как считает Дэвид, будет великолепным».