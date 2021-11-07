Клаудиньо об удалении: «Хочу извиниться перед Адамовым. Не хотел играть грубо, нанести ему травму»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо разобрал эпизод матча – «Зенит» (0:0), в котором он получил прямую красную карточку и был удален впервые в карьере.

– Тяжелый матч. Соперник был очень закрыт. Из-за этого найти пространство на чужой половине оказалось не просто. И, конечно, расстроен и результатом, и тем, что получил красную карточку.

Мы должны были брать три очка. Но, увы, не получилось, тем более что второй тайм играли вдесятером.

– Как вы оцените эпизод с вашим удалением?

– Фол с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось.

К слову, это было мое первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная.

В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым. Скажу еще раз – не хотел играть против него грубо, нанести ему травму. Пытался сыграть в мяч, но получилось так, что я поднял ногу и попал в ногу Адамова.

– Это была ваша первая игра в России, когда шел снег. Как ощущения?

– Холодновато, конечно, было и непривычно. Но когда началась игра, забыл об этом. Думал только о самом матче. Так что, все нормально! – сказал бразилец.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Таким тоскливым «Зенит» не был давно: антирекорд по xG, удаление Клаудиньо (первое в карьере), чуть не заработавший красную Ракицкий