Клаудиньо удален в матче с «Уралом». Это его первая красная карточка в карьере

на выезде играет с (0:0, второй тайм) в 14-м туре .

На 51-й минуте главный арбитр показал прямую красную карточку хавбеку Клаудиньо за жесткий подкат и удар в голень .

Для 24-летнего Клаудиньо это первая красная карточка в карьере.

Отметим, что в конце первого тайма судья мог удалить защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, однако не показал украинцу вторую желтую карточку за срыв атаки у штрафной питерцев.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»