Клаудиньо удален в матче с «Уралом». Это его первая красная карточка в карьере

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Урал Клаудиньо Родригес Арсен Адамов Игорь Панин Футбол

«Зенит» на выезде играет с «Уралом» (0:0, второй тайм) в 14-м туре РПЛ.

На 51-й минуте главный арбитр Игорь Панин показал прямую красную карточку хавбеку Клаудиньо за жесткий подкат и удар в голень Арсену Адамову.

Для 24-летнего Клаудиньо это первая красная карточка в карьере.

Отметим, что в конце первого тайма судья мог удалить защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, однако не показал украинцу вторую желтую карточку за срыв атаки у штрафной питерцев.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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