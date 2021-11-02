Клаудиньо удален в матче с «Уралом». Это его первая красная карточка в карьере

«Зенит» на выезде играет с «Уралом» (0:0, второй тайм) в 14-м туре РПЛ.
На 51-й минуте главный арбитр Игорь Панин показал прямую красную карточку хавбеку Клаудиньо за жесткий подкат и удар в голень Арсену Адамову.
Для 24-летнего Клаудиньо это первая красная карточка в карьере.
Отметим, что в конце первого тайма судья мог удалить защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, однако не показал украинцу вторую желтую карточку за срыв атаки у штрафной питерцев.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»