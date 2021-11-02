🤨 «Зенит» не победил «Урал» (0:0), играя в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Клаудиньо

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Sports.ru Клаудиньо Родригес Футбол

В 14-м туре РПЛ «Зенит» потерял очки в выездном матче с «Уралом» (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил хавбек Клаудиньо Родригес.

«Зенит» с 30 очками лидирует в таблице чемпионата России. «Урал», набравший 11-е очко, идет последним.

Урал – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
7 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
УралПомазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви.
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Малком, 46), Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Дзюба (Ерохин, 46), Азмун, Клаудиньо.
Предупреждения:
Егорычев (20), Ракицкий (34), Чистяков (87).
Удаление:
Клаудиньо (51).

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