🤨 «Зенит» не победил «Урал» (0:0), играя в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Клаудиньо

В 14-м туре РПЛ «Зенит» потерял очки в выездном матче с «Уралом» (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил хавбек Клаудиньо Родригес.
«Зенит» с 30 очками лидирует в таблице чемпионата России. «Урал», набравший 11-е очко, идет последним.
- Дата проведения
- 7 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Малком, 46), Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Дзюба (Ерохин, 46), Азмун, Клаудиньо.
- Удаление:
- Клаудиньо (51).