🤨 «Зенит» не победил «Урал» (0:0), играя в меньшинстве с 51-й минуты после удаления Клаудиньо

В 14-м туре РПЛ потерял очки в выездном матче с (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости с 51-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил хавбек .

«Зенит» с 30 очками лидирует в таблице чемпионата России. «Урал», набравший 11-е очко, идет последним.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ