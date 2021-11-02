Витория о слухах про отставку: «Жизнь тренеров похожа на выключатель – сегодня выключили, завтра включили»

Главный тренер «Спартака» после игры с «Локомотивом» (1:1) рассказал, как относится к слухам о возможной отставке.

– Насколько тяжело подготовить команду к дерби после такого тяжелого матча в Лестере?

– Достаточно тяжело подготовиться к играм с такой интенсивностью. Мы показали в Лестере хороший ответ. Несмотря на эту командную усталость, мне показалось, все решения были правильными.

Разговоры об отставке? Я не привык доверять слухам. Жизнь тренеров похожа на выключатель – сегодня выключили, завтра включили.

– Почему приняли решение заменить Кофрие?

– У Кофрие была травма ноги, а Рассказов не до конца восстановился, были риски. Из-за этого нужно было его поменять. Во время матча Кофрие стал показывать, что ему не очень хорошо.

Добавлю, что все наши замены нужны, чтобы создать определенный баланс. И Ломовицкий, и Бакаев нужны были для того, чтобы сбалансировать игру, – сказал Витория.

У «Спартака» нет шансов на топ-5 в первом круге – вероятно, это признак увольнения Витории