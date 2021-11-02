Витория про 1:1 с «Локо»: «Когда арбитр дает карточку «Спартаку» и не дает им, это несправедливо»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 14-го тура с «Локомотивом» (1:1), на котором работала бригада арбитров под руководством .

– Игра была непростой по ряду причин. В первую очередь, нам пришлось в начале игры поменять состав. Во-вторых, удаление. Приходилось много бегать.

Во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, забили гол. Отметил бы удар Соболева головой. При других обстоятельствах это был бы счет 2:1 в нашу пользу. Второй тайм мне понравился больше первого.

– Как оцените эпизод с удалением? Почему «Спартак» в меньшинстве сыграл лучше?

– Мне удаление показалось не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку , это несправедливо. Тем более в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками разбалансировала игру.

Так получилось, что с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и за зонами. Разрабатывая все моменты, у нас получилось забить гол. Игрокам приходилось не давать соперникам принимать решения, – сказал Витория.

Литвинов удален за 2 желтые карточки в 1-м тайме дерби «Спартака» с «Локомотивом»