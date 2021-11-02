Соболев про 1:1 с «Локо»: «Спартак» мог выиграть, но только ничья, к сожалению. Думал, победим»

Форвард «Спартака» подвел итоги матча 14-го тура с «Локомотивом» (1:1).

– В первом тайме далеко не все у команды получалось. Почему так было?

– Ну, наверное, просто пропустили, сказалось удаление, немножко поменялось. Но хорошо, что во втором тайме мы нашли в себе силы и были одним целым, одной командой. Могли, конечно, выиграть, но, к сожалению, только ничья.

– Почему команда в меньшинстве сыграла лучше, чем в полном составе? Разговор был в перерыве?

– Разговора не было, но, наверное, все подумали, что это было несправедливое удаление. Каждый за каждого, друг за друга – мы просто вышли на второй тайм и бились, потому что другого пути уже не было.

– Вы долго спорили по поводу удаления. Какова была ваша претензия? Показывали, что до этого Марадишвили не удалили?

– Я не очень люблю комментировать судейство, но просто хотелось бы спросить, почему не закономерно. До этого был момент и сейчас – примерно одни и те же моменты. Тут удалил, там не удалил. Все и все. Просто хотели спросить.

– Было ощущение, что можете выиграть во втором тайме?

– Да, конечно, было. Я вот не забил головой, чуть пробежал просто, получилось, что из-под себя пробил. А так я думал, что мы забьем второй. Думаю, все на стадионе и все-все-все думали, что мы забьем.

– Согласны, что сегодня вы выдали один из лучших матчей в сезоне? Как себя чувствуете?

– Да не сказал бы. опять же, нападающих оценивают по голам, сегодня не забил. Если бы забил, было бы все по-другому. А так ну дали и дали.

Я думал, что мы забьем. Забей я – и 2:1. А так подходы были, давление на их ворота. Я думал, что мы выиграем, – сказал Соболев.

«Спартак» спас яркое дерби: «Локо» забил с суперпаса, доминировал, получил большинство – но выключился