Литвинов удален за 2 желтые карточки в 1-м тайме дерби «Спартака» с «Локомотивом»

«Спартак» уступает «Локомотиву» (0:1, первый тайм) в 14-м туре РПЛ.
На 11-й минуте хавбек красно-белых Руслан Литвинов получил желтую карточку за то, что руками прихватил полузащитника Константина Марадишвили.
На 35-й минуте 20-летний игрок вновь сфолил на Марадишвили, совершив подкат недалеко от центра поля. Главный арбитр Иван Сиденков показал Литвинову вторую желтую карточку.
Также предупреждение за обсуждение решения судьи получил нападающий Александр Соболев.
Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». 0:1 – Керк забил, Кутепов играет вместо Жиго. Текстовый онлайн есть