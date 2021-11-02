Литвинов удален за 2 желтые карточки в 1-м тайме дерби «Спартака» с «Локомотивом»

«Спартак» уступает «Локомотиву» (0:1, первый тайм) в 14-м туре .

На 11-й минуте хавбек красно-белых получил желтую карточку за то, что руками прихватил полузащитника .

На 35-й минуте 20-летний игрок вновь сфолил на Марадишвили, совершив подкат недалеко от центра поля. Главный арбитр показал Литвинову вторую желтую карточку.

Также предупреждение за обсуждение решения судьи получил нападающий .

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». 0:1 – Керк забил, Кутепов играет вместо Жиго. Текстовый онлайн есть