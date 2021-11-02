Гиздоль про 1:1 со «Спартаком»: «Локо» выдал прекрасный 1-й тайм, удаление Литвинова сыграло негативную роль»

Главный тренер подвел итоги матча 14-го тура против (1:1).

– Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль.

Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам очень тяжело, у нас много травмированных. Когда команда играет в большинстве, нужно как минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил. Ничьей я в принципе доволен.

– Замена Марадишвили ослабила игру?

– Сегодня у меня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой. Особенно два наших опорника очень рано получили карточки.

Марадишвили – молодой игрок, я хотел его обезопасить. Мы знали, что Мурило готов сыграть 30 минут, это логичный ответ на ваш вопрос, – заявил Гиздоль.

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