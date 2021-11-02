Жиго травмировал колено на разминке перед игрой с «Локо». В старте «Спартака» вышел Кутепов

«Спартак» принимает «Локомотив» (0:0, первый тайм) в 14-м туре .

Защитник красно-белых , изначально включенный в стартовый состав, не принимает участия в игре.

Как сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, француз получил травму во время разминки. Комментатор во время трансляции уточнил, что Жиго повредил колено.

Вместо него в стартовом составе появился .

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». Селихов в воротах хозяев, Кутепов вместо Жиго. Текстовый онлайн есть