Жиго травмировал колено на разминке перед игрой с «Локо». В старте «Спартака» вышел Кутепов

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Тимур Журавель Илья Кутепов Самюэль Жиго Матч ТВ Здоровье Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» принимает «Локомотив» (0:0, первый тайм) в 14-м туре РПЛ.

Защитник красно-белых Самюэль Жиго, изначально включенный в стартовый состав, не принимает участия в игре.

Как сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, француз получил травму во время разминки. Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель во время трансляции уточнил, что Жиго повредил колено.

Вместо него в стартовом составе появился Илья Кутепов.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». Селихов в воротах хозяев, Кутепов вместо Жиго. Текстовый онлайн есть

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные