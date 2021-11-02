Жиго травмировал колено на разминке перед игрой с «Локо». В старте «Спартака» вышел Кутепов

«Спартак» принимает «Локомотив» (0:0, первый тайм) в 14-м туре РПЛ.
Защитник красно-белых Самюэль Жиго, изначально включенный в стартовый состав, не принимает участия в игре.
Как сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, француз получил травму во время разминки. Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель во время трансляции уточнил, что Жиго повредил колено.
Вместо него в стартовом составе появился Илья Кутепов.
Видеотрансляция матча «Спартак» – «Локомотив». Селихов в воротах хозяев, Кутепов вместо Жиго. Текстовый онлайн есть