Лапорта заявил, что зимой «Барса» подпишет до 3 новичков. Для этого нужно кого-то продать

готовится к зимнему трансферному окну.

Во время ужина с представителями объединения болельщиков «Барсы» в Галисии президент сине-гранатовых сообщил, что зимой клуб осуществит до трех трансферов на вход, утверждает TV3.

Одна из позиций, требующих усиления, – центральный нападающий. Форвард Серхио Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем.

Чтобы иметь возможность подписать кого-либо, «Барселоне» нужно будет продать кого-то из своих игроков. В противном случае каталонцы не смогут зарегистрировать новичков, так как не впишутся под потолок зарплат.

Работу над трансферами «Барселона» начнет в ближайшие недели. Все действия будут осуществляться с одобрения нового главного тренера команды .