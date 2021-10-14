«Барса» хочет продать Коутиньо в январе и надеется, что «Ньюкасл» заинтересуется

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«Барселона» хочет избавиться от Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

После увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера «Барсы» бразилец лишился поддержки в клубе. В руководстве сине-гранатовых недовольны игрой Коутиньо, но высоко оценивают его профессионализм.

«Барса» хочет продать Коутиньо зимой. Этого клуб хотел и прошлым, и позапрошлым летом, но хороших предложений о трансфере хавбека не было.

Сейчас «Барса» надеется, что интерес к Коутиньо проявит «Ньюкасл». Отмечается, что каталонский клуб согласится и отдать Филиппе в аренду с обязательством выкупа.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 8 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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