Лапорта подтвердил назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» подтвердил, что будет назначен новым главным тренером команды.

«Контракт вскоре будет подписан. Он будет тренером команды», – заявил Лапорта.

Ранее катарский «Аль-Садд» официально сообщил о достижении договоренности с каталонским клубом об уходе Хави.

28 октября «Барселона» уволила Роналда Кумана после поражения от «Райо Вальекано» (0:1). Временно обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан из «Барселоны Б».

Каталонский клуб на своих официальных ресурсах пока не объявил о назначении Хави.

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