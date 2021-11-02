Лапорта подтвердил назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Хави будет назначен новым главным тренером команды.
«Контракт вскоре будет подписан. Он будет тренером команды», – заявил Лапорта.
Ранее катарский «Аль-Садд» официально сообщил о достижении договоренности с каталонским клубом об уходе Хави.
28 октября «Барселона» уволила Роналда Кумана после поражения от «Райо Вальекано» (0:1). Временно обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан из «Барселоны Б».
Каталонский клуб на своих официальных ресурсах пока не объявил о назначении Хави.
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