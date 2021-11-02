Луи Саа: «Роналду – инопланетянин, машина. Если он не нравится вам как одноклубник, значит, вы не трудолюбивы»

Бывший нападающий Луи Саа высказался о форварде манкунианцев .

«Сульшер должен быть рад его возвращению, потому что Роналду – инопланетянин. Он может играть в любой команде, любой лиге и всегда будет забивать. Он предан делу и способен на такое самопожертвование, на которое больше не способен никто.

Кроме того, если есть игрок, влияющий на весь мир, то это Криштиану Роналду. Я говорю не только о футболе, но и социальных вещах. Многие знают, что он делает. Он образец для подражания и источник вдохновения.

Мы с ним всегда ладили. Мне с ним было просто, потому что мы оба трудолюбивы. Если вам не нравится Роналду как одноклубник, значит, вы не трудолюбивы, вот и все. Кроме того, он всегда улыбался, вел себя уважительно.

Иногда казалось, что против него невозможно защищаться. Я бы с удовольствием поиграл с ним снова. Роналду – машина!» – сказал француз.