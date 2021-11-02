Экс-игрок «Юве» Джентиле: «Дибала был в тени при Роналду. Раньше Пауло не играл на максимуме, потому что все восхваляли Криштиану»

Бывший защитник высоко отозвался об игре нападающего «бьянконери» после матча Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).

«Могу только поздравить Дибалу. Он все больше доказывает, что является игроком, достойным истории «Ювентуса».

Дибала оставался в тени, пока Роналду был в команде. Возможно, раньше Пауло не мог играть на максимуме, потому что видел, что все восхваляли португальца.

Сейчас Дибала понимает, что команда полагается на него, и отвечает голами и классной игрой. Что важнее, мне кажется, что он чувствует себя свободно», – высказал мнение бывший игрок сборной Италии.