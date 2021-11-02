Гасперини о разговоре с Роналду: «Сказал ему: «Иди к черту». Невероятный игрок, он почти не бьет мимо»

Главный тренер «Аталанты» рассказал о разговоре с форвардом после вчерашнего матча группового этапа чемпионов.

«После игры я поговорил с Роналду. Это невероятный игрок, кто-то даже называет его проблемой. Такую проблему приятно было бы иметь. Роналду почти не бьет мимо: в половине случаев его удар – это гол, в половине – сэйв.

Я сказал ему: «Знаешь, как говорят в Италии? Иди к черту», – сказал Гасперини с улыбкой.

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