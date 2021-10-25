2 сектора «Зенита» условно закрыты на 1 матч за поведение фанатов. «Зенит» оштрафован на 180 тысяч рублей, «Спартак» – на 80 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие меры приняла организация в отношении «Зенита» и «Спартака» из-за поведения их болельщиков во время матча 12-го тура (7:1).

за скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром-Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» – на 80 тысяч рублей».

О задержанных болельщиках «Спартака»

«В данном случае есть судебное решение в отношении пяти болельщиков футбольного клуба , есть судебные акты по административному правонарушению, это не было предметом рассмотрения КДК РФС, так как есть судебные документы по наказанию болельщиков за неправомерные действия на стадионе. В данном случае они уже понесли наказание», – сказал Григорьянц.