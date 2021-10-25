2 сектора «Зенита» условно закрыты на 1 матч за поведение фанатов. «Зенит» оштрафован на 180 тысяч рублей, «Спартак» – на 80 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие меры приняла организация в отношении «Зенита» и «Спартака» из-за поведения их болельщиков во время матча 12-го тура РПЛ (7:1).
«Зенит» за скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром-Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона. Также за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» – на 80 тысяч рублей».
О задержанных болельщиках «Спартака»
«В данном случае есть судебное решение в отношении пяти болельщиков футбольного клуба «Спартак», есть судебные акты по административному правонарушению, это не было предметом рассмотрения КДК РФС, так как есть судебные документы по наказанию болельщиков за неправомерные действия на стадионе. В данном случае они уже понесли наказание», – сказал Григорьянц.