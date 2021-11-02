Роналду о 2:2 с «Аталантой»: «МЮ» никогда не сдается. Нам немного повезло, но это футбол. Я счастлив»

Нападающий подвел итоги матча чемпионов с «Аталантой» (2:2), в котором он оформил дубль.

«Сложная игра. Играть в Бергамо всегда трудно, но мы верили до конца. Я так счастлив.

Мы никогда не сдаемся, верим до самого конца. Это хороший результат для «МЮ». Начало было тяжелым, мы знали, что будет сильно давить. У них фантастический тренер. Когда я выступал за «Ювентус», с ними всегда было сложно играть. В итоге нам немного повезло, но это футбол.

Мы все еще должны совершенствоваться. У нас разные игроки, другая система, мы должны адаптироваться друг к другу, но это займет время. У нас есть время, чтобы стать лучше», – сказал португалец.