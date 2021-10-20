Дембеле хочет остаться в «Барсе». Клуб надеется продлить контракт в ноябре

Атакующий полузащитник хочет остаться в «Барселоне».

24-летний француз сообщил своему окружению о желании продлить контракт с каталонцами – ему комфортно в клубе.

Теперь стороны будут работать над новым соглашением, переговоры вошли в финальную стадию.

В то же время агенты игрока усложняют переговорный процесс из-за интереса к их клиенту со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Челси». Однако в «Барселоне» надеются, что сделка будет заключена в ноябре.

Действующий контракт Усмана рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что «Барса» может отстранить Дембеле, если он не продлит соглашение до января.

Вчера Дембеле провел первый матч в сезоне, сыграв в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» (1:0). Его статистика – здесь.