«Ньюкасл» дает Дембеле зарплату 15 млн евро в год и подписной бонус в 15 млн. «Барса» не повторит это предложение

Полузащитник «Барселоны» интересен .

На протяжении нескольких месяцев француз ведет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года. Каталонцы предложили хавбеку контракт сроком до 2025 года со снижением зарплаты (сейчас Дембеле получает почти 10 миллионов евро в год).

Новые владельцы «Ньюкасла» хотят воспользоваться сложившейся ситуацией. Английский клуб предлагает Дембеле контракт на 5 лет с зарплатой 15 миллионов евро в год. Кроме того, «Ньюкасл» готов заплатить Дембеле подписной бонус в размере 15 миллионов евро в случае, если француз перейдет в клуб бесплатно.

не готова повторить такое предложение и надеется, что Дембеле отклонит его из-за слабых результатов «Ньюкасла» в этом сезоне.

Статистика 24-летнего полузащитника – здесь.