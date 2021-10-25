«Барса» может отстранить Дембеле, если он не продлит контракт до января. Так поступали с Мориба

продолжает работу в части продления контракта с полузащитником .

Как сообщает Marca, каталонцы уверены, что сумеют договориться о новом соглашении. Однако в том случае, если найти общий язык с представителями француза не удастся, «блауграна» не исключает применения санкций по отношению к футболисту.

Так, возможен вариант, при котором Дембеле будет отстранен от работы с командой, как это было в ситуации с хавбеком , в итоге проданным «Лейпцигу».

Пока «Барселона» не собирается форсировать события. Она готова ждать до января, после чего и может применить к полузащитнику меры спортивного характера.

В текущем сезоне Дембеле еще не играл из-за травмы. Подробно со статистикой его выступлений в предыдущие сезоны можно ознакомиться здесь.