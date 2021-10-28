Генич о невызове Дзюбы: «Карпин не враг себе, он не хочет взрывоопасной ситуации в сборной»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о том, что тренер не вызывает форварда в сборную России.

«Вы просто не знаете характер Дзюбы. Чтобы его держать внутри команды и посадить на скамейку – Карпин не враг себе. Чтобы потом Дзюбы вышел и начал показывать: «Я должен быть здесь».

Он как раз хочет избавить сборную. Вы посмотрите, когда он зашел, все поют «Валера, Валера!», танцуют и обнимаются. Он не хочет взрывоопасную ситуацию в команде», – сказал Генич в ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Рекордный гол Дзюбы: протолкнул с полуметра и крикнул «Я, #####, здесь должен быть #####»