Фанаты «Ромы» кричалкой «ты цыган» ответили Ибрагимовичу на его жест после гола. Игрок «Милана» реагировал на их свист в свой адрес

У форварда случился конфликт с болельщиками «Ромы» во время матча 11-го тура Серии А (2:1).

Фанаты римлян освистывали Златана на .

40-летний швед на 25-й минуте забил гол со штрафного и сделал жест в сторону фанатского сектора «Ромы», показав, что их свист только сильнее заряжает его.

Сперва болельщики снова освистали Ибрагимовича, а затем стали скандировать: «Ты цыган». То же самое случилось после того, как во втором тайме был отменен гол игрока «россонери».

Отметим, что после гола Златан получил желтую карточку.

У Златана – 400-й гол в чемпионатах. Сделал все, чтобы Моуринью впервые за 44 матча проиграл дома в Серии А