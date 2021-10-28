Фанаты «Ромы» кричалкой «ты цыган» ответили Ибрагимовичу на его жест после гола. Игрок «Милана» реагировал на их свист в свой адрес

У форварда «Милана» Златана Ибрагимовича случился конфликт с болельщиками «Ромы» во время матча 11-го тура Серии А (2:1).
Фанаты римлян освистывали Златана на «Стадио Олимпико».
40-летний швед на 25-й минуте забил гол со штрафного и сделал жест в сторону фанатского сектора «Ромы», показав, что их свист только сильнее заряжает его.
Сперва болельщики снова освистали Ибрагимовича, а затем стали скандировать: «Ты цыган». То же самое случилось после того, как во втором тайме был отменен гол игрока «россонери».
Отметим, что после гола Златан получил желтую карточку.
У Златана – 400-й гол в чемпионатах. Сделал все, чтобы Моуринью впервые за 44 матча проиграл дома в Серии А