Защитник «Ромы» Манчини об 1:2 с «Миланом»: «В АПЛ высмеяли бы такое судейство, тем более пенальти на Златане»

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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини после матча Серии А с «Миланом» (1:2) высказался о судействе Фабио Марески.

«Мы разделяем возмущение тренера, все все видели. Пенальти [на Ибрагимовиче] в эпизоде с Рожером точно не было. Судье сказали посмотреть ВАР, но он все равно принял это решение.

Защитникам не разрешают вести единоборства, мы должны подкатываться, заложив руки за спину, прыгать как пингвины – это не футбол.

В концовке был явный пенальти, когда Кьер ударил Пеллегрини по голени, но ВАР не вмешался. Арбитры могут ошибаться так же, как и игроки, все мы люди. Но на ВАР работают пять судей, и если они зовут вновь посмотреть эпизод, то это означает, что ты допустил ошибку.

Я смотрю много футбола. Думаю, 12 желтых карточек – это слишком много для такого матча. Посмотрите на АПЛ – там бы высмеяли такое судейство, тем более этот эпизод с пенальти», – сказал Манчини.

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