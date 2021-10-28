Агаларов, Глушаков, Кузяев, Мухин, Тюкавин и еще 7 игроков из расширенного списка не вошли в состав России на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил фамилии игроков, вошедших окончательный список для подготовки к ноябрьским матчам сборной России в квалификации ЧМ-2022.
В данном составе 29 футболистов. В расширенном списке была 41 фамилия.
Таким образом, в заявку не попали:
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»);
Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»).
Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).
Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).
За 2 тура до конца отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне занимают первое место в группе H с 19 очками, у Хорватии – 17.