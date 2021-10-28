Агаларов, Глушаков, Кузяев, Мухин, Тюкавин и еще 7 игроков из расширенного списка не вошли в состав России на ноябрьские матчи

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Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил фамилии игроков, вошедших окончательный список для подготовки к ноябрьским матчам сборной России в квалификации ЧМ-2022.

В данном составе 29 футболистов. В расширенном списке была 41 фамилия.

Таким образом, в заявку не попали:

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»);

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Арсен Адамов («Урал»).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Далер Кузяев («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

За 2 тура до конца отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне занимают первое место в группе H с 19 очками, у Хорватии – 17.

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