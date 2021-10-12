Гурцкая о Зареме: «За месяц до увольнения Карреры кричала в ложе: «Физрук! Приказываю: уберите физрука!»

Агент Тимур Гурцкая в интервью Sports.ru высказался о спутнице владельца Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– Ты застал раннюю Зарему?

– Никогда не видел раннюю Зарему. Я и позднюю-то не видел – только по телевизору. В чемпионский год я не стоял возле випа, но разговоров вообще не было, что существует какая-то подруга или спутница Федуна. В чемпионский сезон про нее вообще никто не знал.

Какие-то разговоры пошли уже во второй части второго года, но речи о влиянии Заремы не шло. О Камоцци я слышал – точнее, не о Камоцци, а о каком-то итальянском советнике, который нам загубил одну сделку. Мы договорились с одним европейским игроком, но Федун вернулся из отпуска и отказал в трансфере: «Я был на яхте, мне один человек сказал, что этот игрок сумасшедший и неуправляемый».

– Что за игрок?

– Не буду называть фамилию. Топовый игрок из Европы, достаточно дорогой тогда был, восходящая звезда итальянского чемпионата, уровнем даже выше Луиса Адриано. Я тогда не знал, что этим советником был Камоцци, только потом выяснилось, что он. Так что Камоцци существует еще с мезозойской эры.

– Когда ты узнал о влиянии Заремы?

– Где-то за месяц до увольнения Массимо пошли разговоры, что в вип-ложе появилась девушка, которая громко и энергично реагирует на оплошности тренерской карьеры Массимо. Кричит: «Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука!» – сказал Гурцкая.