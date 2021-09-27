«Если Зарема готова заниматься «Спартаком», то пускай. Что в этом плохого? Грановская же занимается «Челси». Арустамян о жене Федуна

Журналист Нобель Арустамян считает, что , жена владельца , способна заниматься клубом.

– Какая может быть реакция? Всех уволить? Ну, может, такое случится. Но убирать главного тренера в цикл, когда идут матчи, нерационально, так как сейчас предстоят игры в , Лиге Европы. Может, в паузу на сборные Виторию и рассчитают. Но кого поставить? Опять тренера на время или как?

Из того, что знаю, – продолжает поиски нового спортивного директора. На разных европейских рынках: во Франции, Италии и так далее. В Испании – тоже. Очевидно, что они идут непросто. Если было бы легко, давно уже взяли бы. А увольнять Руя и назначать кого-то, чтобы новый спортдир сказал, что он ему не нужен...

Здесь вопрос, с чего «Спартак» начинает. А начинать надо со спортивного. Того, кто станет вести проект. Как я понимаю, все от спорта дистанцировались. Мележиков занимается клубом. Федун – акционер и владелец, он не должен отвечать за комплектование команды. Кто несет ответственность за спортивную часть?

Пришел Владимир Кузмичев в молодежный сектор. Это уже логичный шаг, это специалист высокого уровня. Что касается главной команды, то не знаю, кто ею занимается. Например, трансферами, просмотром футболистов, покупками? Наконец, кто будет нанимать тренера? Если это делает, например, Мележиков, то он должен назначить какого-то специалиста и отвечать за это.

Поэтому ключевой момент заключается в том, кто будет спортдиром и возьмет на себя спортивную политику. Если будет Зарема...

– Я как раз хотел спросить: тебе не кажется, что следующего тренера назначит именно она?

– Это ее право – заняться «Спартаком». Еще раз: на мой взгляд, главная проблема в том, что не происходит ежедневной и профессиональной работы. Если Зарема готова заниматься и ее это интересует, то пускай.

Что в этом плохого? Марина Грановская же занимается в «Челси» – правда, она прошла немного другой путь. Но не суть, есть и другие примеры.

Вопрос в другом: кто контролирует процесс, за все отвечает и, соответственно, приводит тренера. А говорить, что надо менять очередного тренера, мне кажется, неправильно, – сказал Нобель.