Ребров после 1:7: «Непростая обстановка, очень плохо. Был разбор с тренером, встречались с руководством»

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Вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об атмосфере в команде после поражения от «Зенита» со счетом 1:7.

– Какая сейчас атмосфера? Удалось ли переключиться после того, что в Петербурге произошло?

– Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера. Все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой, жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся.

Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

– Как прошел разбор полетов? Был ли разговор?

– Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, постоянно общаемся. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше, – сказал Ребров.

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