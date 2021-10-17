Румменигге о позиции Киммиха по вакцинации: «У него ответственный подход. Но с точки зрения примера было бы лучше, чтобы он привился»

Бывший генеральный директор «Баварии» высказался по поводу того, что полузащитник не вакцинировался от коронавируса.

Киммих – один из пяти невакцинированных футболистов «Баварии». Вчера хавбек объяснил, что пока не привился, поскольку сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. Но при этом, как он заявил, не отрицает вирус и не против вакцинации.

«Прежде всего, я хотел бы сказать Киммиху, что он может быть примером для подражания. Я знаю его как отличного человека, о чем свидетельствует его инициатива We Kick Corona.

Конечно, было сюрпризом, что ему еще не сделали прививку. Теперь это привело к обсуждениям. В феврале этого года я предположил, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше – как образец для всех остальных. Меня ужасно критиковали. Сейчас немного изменилась ситуация.

То, что делает Киммих, очень ответственно. Он хотел бы сначала дождаться долгосрочных исследований, плюс его тестируют через день. Но с точки зрения примера все же было бы лучше, если бы он был вакцинирован.

Я уверен, что скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок», – сказал Румменигге.

По преобладающей в научном сообществе точке зрения, вакцинация наиболее эффективна против распространения ковида.