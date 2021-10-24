Глава немецкого экспертного совета по вакцинации раскритиковал Киммиха: «Он эксперт в футболе, но в вопросах вакцинации не специалист»

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Врач и вирусолог Томас Мертенс, глава немецкого экспертного совета по вакцинации, высказался о решении полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха не прививаться от коронавируса.

«Йозуа Киммих, безусловно, признанный эксперт в вопросах футбола, но в вопросах вакцинации он не специалист», – заявил Мертенс.

Вирусолог отметил, что долгосрочные побочные эффекты от вакцинации «не существуют или являются крайне редкими», что подтвердили многочисленные исследования.

Киммих о том, почему не привился: «Не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований. Но я не отрицаю ковид и не против вакцины»

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