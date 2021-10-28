Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Удинезе», «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» против «Салернитаны»

В 11-м туре Серии А «Аталанта» без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Лацио» (2:2), «Ювентус» проиграл «Вероне» (1:2) на выезде.
В воскресенье «Интер» примет «Удинезе», «Наполи» проведет гостевой матч с «Салернитаной», «Рома» будет противостоять «Милану».
Завершится тур в понедельник матчем «Болоньи» и «Кальяри».
11-й тур
- Дата проведения
- 31 октября, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 30 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
-
Аталанта –
Муссо, де Рон, Ловато (Скальвини, 67), Демирал, Фройлер, Дзаппакоста (Пикколи, 83), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 67), Пашалич (Малиновский, 59), Мэле, Сапата.
-
Лацио –
Рейна, Хюсай, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 77), Луис Альберто (Башич, 68), Фелипе Андерсон (Моро, 77), Иммобиле (Мурики, 86), Педро.
- Предупреждения:
- Луис Фелипе (34), Демирал (78), Рейна (90), Лейва (90).
- Дата проведения
- 30 октября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
-
Верона –
Монтипо, Давидович, Гюнтер, Казале (Чеккерини, 67), Тамез (Бесса, 75), Фараони, Велозу, Капрари, Барак, Лазович (Шутало, 67), Симеоне (Калинич, 83).
-
Ювентус –
Шченсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро (Пеллегрини, 82), Куадрадо (Кулусевски, 69), Бентанкур (Маккенни, 58), Артур (Бернардески, 69), Рабьо (Локателли, 57), Дибала, Мората.
- Дата проведения
- 30 октября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
-
Торино –
Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно, Лукич, Синго (Войвода, 53), Побега, Прат (Ринкон, 77), Линетти (Верди, 86), Айна (Родригес, 86), Санабрия (Белотти, 53).
-
Сампдория –
Аудеро, Дрэгушин (Колли, 81), Йосида, Шабо, Берешиньски (Аскильдсен, 69; Чьерво, 81), Торсбю, Адриен Силва, Экдаль (Габбьядини, 54), Ауджелло, Куальярелла (Капуто, 54), Кандрева.
- Удаление:
- Адриен Силва (67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.