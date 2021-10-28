Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Удинезе», «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» против «Салернитаны»

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В 11-м туре Серии А «Аталанта» без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Лацио» (2:2), «Ювентус» проиграл «Вероне» (1:2) на выезде.

В воскресенье «Интер» примет «Удинезе», «Наполи» проведет гостевой матч с «Салернитаной», «Рома» будет противостоять «Милану»

Завершится тур в понедельник матчем «Болоньи» и «Кальяри». 

Чемпионат Италии

11-й тур

Интер – Удинезе
Дата проведения
31 октября, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Эмполи
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Специя
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Венеция
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Салернитана – Наполи
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Милан
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Кальяри
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Лацио 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Педро, 1:1 – 45 Сапата, 1:2 – 74 Иммобиле, 2:2 – 90 де Рон.
АталантаМуссо, де Рон, Ловато (Скальвини, 67), Демирал, Фройлер, Дзаппакоста (Пикколи, 83), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 67), Пашалич (Малиновский, 59), Мэле, Сапата.
ЛациоРейна, Хюсай, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 77), Луис Альберто (Башич, 68), Фелипе Андерсон (Моро, 77), Иммобиле (Мурики, 86), Педро.
Предупреждения:
Луис Фелипе (34), Демирал (78), Рейна (90), Лейва (90).

 

Верона – Ювентус 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
30 октября, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Симеоне, 2:0 – 14 Симеоне, 2:1 – 80 Маккенни.
ВеронаМонтипо, Давидович, Гюнтер, Казале (Чеккерини, 67), Тамез (Бесса, 75), Фараони, Велозу, Капрари, Барак, Лазович (Шутало, 67), Симеоне (Калинич, 83).
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро (Пеллегрини, 82), Куадрадо (Кулусевски, 69), Бентанкур (Маккенни, 58), Артур (Бернардески, 69), Рабьо (Локателли, 57), Дибала, Мората.
Предупреждения:
Лазович (26), Данило (29), Казале (57), Фараони (61), Артур (61), Мората (76), Гюнтер (76).

 

Торино – Сампдория 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
30 октября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Прат, 2:0 – 52 Синго, 3:0 – 90 Белотти.
ТориноМилинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно, Лукич, Синго (Войвода, 53), Побега, Прат (Ринкон, 77), Линетти (Верди, 86), Айна (Родригес, 86), Санабрия (Белотти, 53).
СампдорияАудеро, Дрэгушин (Колли, 81), Йосида, Шабо, Берешиньски (Аскильдсен, 69; Чьерво, 81), Торсбю, Адриен Силва, Экдаль (Габбьядини, 54), Ауджелло, Куальярелла (Капуто, 54), Кандрева.
Предупреждения:
Бремер (29), Побега (50), Дрэгушин (54), Аскильдсен (75), Шабо (80), Кандрева (84).
Удаление:
Адриен Силва (67).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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