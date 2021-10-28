Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Удинезе», «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» против «Салернитаны»

В 11-м туре Серии А без Алексея Миранчука сыграла вничью с «Лацио» (2:2), проиграл «Вероне» (1:2) на выезде.

В воскресенье примет «Удинезе», проведет гостевой матч с «Салернитаной», будет противостоять .

Завершится тур в понедельник матчем «Болоньи» и «Кальяри».

Чемпионат Италии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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