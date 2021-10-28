Месси нанес 15 ударов без голов – больше всех в сезоне Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был заменен в перерыве матча чемпионата Франции с «Лиллем» (2:1).

Аргентинец продлил безрезультативную серию в Лиге 1 до 5 игр.

Всего Месси нанес 15 безголевых ударов – больше всех в текущем чемпионате, при этом в створ ворот форвард попал лишь 4 раза.

На текущий момент Месси забивает за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с «Манчестер Сити» (2:0), а также забил два мяча в ворота «Лейпцига» (3:2).

Подробную статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.