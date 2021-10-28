Почеттино заменил Месси из-за предосторожности: «Он не мог продолжать играть»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил причину замены нападающего Лионеля Месси в ходе матча Лиги 1 против «Лилля» (2:1).

Почеттино заменил аргентинца во время перерыва. Со старта второго тайма на поле вышел Мауро Икарди. Сообщалось, что по ходу игры Месси чувствовал дискомфорт.

«Сейчас нам нужно подождать. 

Мы поговорили с врачами в перерыве. Он покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог продолжать играть. 

Надеемся, что повреждение не является серьезным, и он будет доступен для участия в следующем матче», – сказал Почеттино.

У Месси 0 голов и 0 передач в 5 матчах Лиги 1

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