Почеттино заменил Месси из-за предосторожности: «Он не мог продолжать играть»

Главный тренер объяснил причину замены нападающего в ходе матча Лиги 1 против (2:1).

Почеттино заменил аргентинца во время перерыва. Со старта второго тайма на поле вышел Мауро Икарди. Сообщалось, что по ходу игры Месси чувствовал дискомфорт.

«Сейчас нам нужно подождать.

Мы поговорили с врачами в перерыве. Он покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог продолжать играть.

Надеемся, что повреждение не является серьезным, и он будет доступен для участия в следующем матче», – сказал Почеттино.

У Месси 0 голов и 0 передач в 5 матчах Лиги 1