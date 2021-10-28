Почеттино заменил Месси из-за предосторожности: «Он не мог продолжать играть»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил причину замены нападающего Лионеля Месси в ходе матча Лиги 1 против «Лилля» (2:1).
Почеттино заменил аргентинца во время перерыва. Со старта второго тайма на поле вышел Мауро Икарди. Сообщалось, что по ходу игры Месси чувствовал дискомфорт.
«Сейчас нам нужно подождать.
Мы поговорили с врачами в перерыве. Он покинул поле в качестве меры предосторожности. Он не мог продолжать играть.
Надеемся, что повреждение не является серьезным, и он будет доступен для участия в следующем матче», – сказал Почеттино.