Гвардиола о Хави в «Барсе»: «Он готов. У него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барсу»

Главный тренер прокомментировал увольнение из «Барселоны» и возможное назначение Хави.

«Роналд и я точно знаем, что зависим от результатов и работаем ради них. Без хороших результатов не выживет никто, ни Куман, ни Пеп. Могу сказать, что Роналд – мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро поболтать.

Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону», – сказал Гвардиола.

Хави уже давно видят тренером «Барсы». Его чуть не назначили зимой 2020-го