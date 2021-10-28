Гвардиола о Хави в «Барсе»: «Он готов. У него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барсу»

Теги Роналд Куман Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Роналда Кумана из «Барселоны» и возможное назначение Хави.

«Роналд и я точно знаем, что зависим от результатов и работаем ради них. Без хороших результатов не выживет никто, ни Куман, ни Пеп. Могу сказать, что Роналд –  мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро поболтать.

Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону», – сказал Гвардиола.

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