Маурисио Почеттино: «Месси – лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры»

Главный тренер рассказал о тактике команды и оценил нападающего своей команды .

– Почему Месси играет справа? Есть ли смысл в том, что ему нужно время для адаптации?

– В плане тактики мы работаем над базовой системой с множеством вариаций. Это шаблон, по которому мы объясняем игрокам атакующие и оборонительные действия. Затем задачи игроков зависят от того, где находится мяч. В атаке мы оставляем игрокам определенную свободу действий.

Месси может начинать матч справа. Он также может играть в центре и опускаться ниже, чтобы разыгрывать мяч. Он может играть на любой позиции.

Он лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры. Он играет тем, где должен находиться, чтобы помочь команде, – сказал Почеттино.