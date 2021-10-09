Анри о «ПСЖ»: «Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Лео мало участвует в атаках»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре за .

«Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Я бы не сказал, что ему плохо в «ПСЖ», но я вижу, что он изолирован.

Мне больше нравится, когда Месси действует в центре. Я не думаю, что он может делать разницу, играя справа. У него не очень удачный период, а в центре он может давать ритм. Нужно найти решение, чтобы использовать Месси, и Мбаппе вместе.

У меня нет точных данных, но мне кажется, что они не очень эффективны. Лео мало участвует в атаках», – сказал Анри.

Статистику 34-летнего аргентинца можно изучить здесь.

У Месси 0 голов и 0 передач в 4 матчах Лиги 1