Анри о «ПСЖ»: «Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Лео мало участвует в атаках»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре Лионеля Месси за «ПСЖ».
«Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Я бы не сказал, что ему плохо в «ПСЖ», но я вижу, что он изолирован.
Мне больше нравится, когда Месси действует в центре. Я не думаю, что он может делать разницу, играя справа. У него не очень удачный период, а в центре он может давать ритм. Нужно найти решение, чтобы использовать Месси, Неймара и Мбаппе вместе.
У меня нет точных данных, но мне кажется, что они не очень эффективны. Лео мало участвует в атаках», – сказал Анри.
Статистику 34-летнего аргентинца можно изучить здесь.