Сульшер про «МЮ»: «Буду бороться изо всех сил и давать отпор. Мы прошли уже 2-3 кризиса после того, как я стал тренером»

Главный тренер заявил, что справится с последствиями поражения от «Ливерпуля» (0:5).

«Здесь я проходил через очень тяжелые моменты, и когда был игроком, и когда был тренером и менеджером. И всегда справлялся.

С того момента, как я стал тренером, мы прошли уже через два или три кризиса. Могу лишь сказать, что всегда буду бороться изо всех сил и давать отпор.

Конечно, эта неделя была сложной. Нам пришлось справляться с последствиями результата и той игры, что мы показали против «Ливерпуля». Футболисты должны справляться с такими вещами. Мы должны с нетерпением ждать следующего матча и хорошо подготовиться к нему. Мы хорошо тренировались всю эту неделю», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 30 октября. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.