Руни об «МЮ»: «Легко обвинять тренера. Игрокам платят большие деньги за работу, которую они выполняют недостаточно хорошо»

Бывший нападающий высказался о ситуации в команде.

«Манчестер Юнайтед» руководят очень образованные люди. Я уверен, что они все оценят, чтобы понять, как действовать в ближайшем будущем – с Сульшером или без него.

Игроки должны спрашивать с себя. Легко во всем обвинять тренера, когда этим игрокам платят большие деньги за работу, которую, как я думаю, они выполняют недостаточно хорошо.

На этих игроках лежит большая ответственность. Это футболисты мирового класса, игроки сборных, и такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», нужно больше. Этим игрокам должно быть плохо, когда они проигрывают.

В этом клубе высокие требования, сильное давление. Я вижу слишком много игроков, не желающих отрабатывать в обороне, не желающих добегать, не желающих ставить на карту все. Это неприемлемо. Это вина тренера или игроков? Не знаю», – сказал тренер «Дерби».