Роналду призвал игроков «МЮ» поддержать Сульшера. Он старается объединить команду (MEN)

Нападающий Криштиану Роналду пытается сплотить игроков после разгрома от (0:5).

Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники пишет, что португалец призвал партнеров по команде поддержать Оле-Гуннара Сульшера, которому грозит отставка.

Роналду старается объединить игроков «МЮ». Он посоветовал партнерам по команде не опускать руки вне зависимости от того, что они думают о тактике Сульшера.

Норвежец будет руководить «Юнайтед» в матче АПЛ против . Отмечается, что несколько игроков команды потеряли веру в тренера.

Футболисты удивлены тем, как Сульшер выбирает состав, и не понимают, почему получает так мало шансов. Игроков «МЮ» впечатляет работа Донни ван де Бека на тренировках, но тренерский штаб дает хавбеку очень мало игрового времени – в этом розыгрыше он сыграл 5 минут.