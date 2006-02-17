Артем Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Он и Паршивлюк были для меня иконами»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился воспоминаниями о том, как нападающий «Зенита» Артем Дзюба принял решение покинуть московский клуб.

«Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, все долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался, и переживали, когда он ушел.

Паршивлюк и Дзюба были воспитанниками клуба, когда я пришел в команду. Для меня они были, если можно так говорить, иконы. В такой команде, как «Спартак», должны быть люди, которые бы пробыли здесь всю жизнь, с детской академии. Именно они должны вести за собой команду, передавать историю. Как Игорь Акинфеев в ЦСКА, например. И вот Дзюба всегда ассоциировался у меня с таким человеком, но вот так все получилось. Я не знаю деталей. Просто он перешел», — сказал Ребров.