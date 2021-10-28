Ловрен о своих ошибках: «Назовите защитника, который не ошибается. Варан? Магуайр? Футбол лишь со стороны выглядит простым»

Защитник ответил на претензии о регулярных ошибках.

– В последние недели болельщики и эксперты активно говорят о ваших ошибках в матчах с Тулой и «Ювентусом».

– Стоп. А какая ошибка у меня была с «Ювентусом»?

– Речь о вашей позиции во время гола.

– Так, во время гола я не мог быть там. Это невозможно. Мы играли в три центральных, и я не мог оказаться в центре штрафной, потому что играл справа.

– Окей. Момент с Кангвой в Туле.

– Там было много ошибок до этого момента. Люди всегда по итогу выбирают ошибку центрального защитника. И я это принимаю. Может быть, я мог тогда сфолить. Или что-то еще. Но вот так случилось. Он прошел меня, прошел других игроков, прекрасный удар, прекрасный гол. Что произошло, то произошло.

– Как считаете, вы способны действовать лучше?

– Каждый может действовать лучше. Я не исключение. Я принимаю то, что случилось. Но могу ли я это изменить? Я сделал все, что мог, с «Ювентусом», это не сработало. Я сделал все, что мог, со «Спартаком», это сработало.

– Вы не можете изменить то, что было. Но вы можете изменить то, что будет.

– Каким образом, если мы не знаем, что нас ждет в будущем? Если мы говорим о футболе, то нужно жить моментом – здесь и сейчас. Не совсем понимаю, что вы ожидаете от меня услышать.

Назовите мне защитника, который не ошибается. Варан? Магуайр? О моих ошибках говорят? Как капитан команды я, возможно, ошибся, что не смог правильно настроить игроков. Я всегда беру на себя ответственность, если ошибаюсь.

Но в том моменте – что я мог сделать? Я был далеко от того навеса. Если бы я был на том месте – да, была бы моя вина. Но как я мог там оказаться? Мы не играли с четырьмя защитниками. У нас было три центральных. И у меня совершенно другая позиция.

И если люди говорят, что я ошибся в том моменте, мне нечего им сказать. Потому что они по-другому понимают футбол. Напишите все это, чтобы люди поняли, как это работает. И, если кому-то надо что-то еще объяснить, я с радостью объясню.

Футбол только со стороны выглядит простым. Но когда ты на поле, все немного иначе. Поэтому не каждый может стать профессиональным футболистом, – заявил Ловрен.