Ловрен о победе над «Спартаком»: «Никто не ожидал такого счета. Даже мы. 7:1. Ох...»

Защитник прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре .

– Когда мы говорили с вами год назад, вы не смогли вспомнить, как в составе «Ливерпуля» обыграли со счетом 7:0. В воскресенье вы уже с «Зенитом» обыграли «Спартак» 7:1. Эту победу помните?

– Ха! Да-да, эту победу я помню гораздо лучше! Это было великолепно. Но по правде говоря, никто не ожидал такого счета. Даже мы. 7:1... Ох...

– «Спартак» был настолько слаб?

– До нас они здорово сыграли против московского «Динамо». Отыгрались на последних минутах и поверили в себя. Но когда после каждого удара, навеса, углового мяч идет в ворота, значит, это определенно твой день. У нас было много моментов и мы их реализовывали, – сказал Ловрен.