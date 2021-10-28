Деян Ловрен: «Зенит» – лучшая команда России. Нам не хватает самой малости для выхода в плей-офф ЛЧ»

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о выступлениях клуба в России и Лиге чемпионов.

– 7:1 со «Спартаком», 6:1 с «Локомотивом». Складывается впечатление, что в чемпионате России есть «Зенит» и все остальные.

– Когда мы хотим, когда готовы обороняться, атаковать, бежать вперед, мы способны победить кого угодно с разгромным счетом. Но иногда случаются игры, когда начинаешь думать: окей, сегодня будет достаточно сыграть на 80 процентов. Но этого недостаточно. Если играть на 80 процентов, тебя могут наказать.

Но «Зенит» – лучшая команда России, которая способна играть в Лиге чемпионов. Нам не хватает самой малости, чтобы выйти на другой уровень и выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Но со временем все это достижимо, – заявил хорват.

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