Отступные Хави в «Аль-Садде» – 1 млн евро. Вместе с ним в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба

«Барселона» договорилась с тренером «Аль-Садда» Хави о том, что он возглавит команду.
Сейчас «блауграна» согласовывает с катарским клубом расторжение контракта специалиста. Сумма отступных, прописанная в договоре экс-игрока «Барсы», – 1 млн евро.
По информации Diario Sport, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба, работавшие с ним в «Аль-Садде»: брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.
В «Барсе» считают Хави идеальным тренером для начала нового проекта.
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