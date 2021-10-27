Отступные Хави в «Аль-Садде» – 1 млн евро. Вместе с ним в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба

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«Барселона» договорилась с тренером «Аль-Садда» Хави о том, что он возглавит команду.

Сейчас «блауграна» согласовывает с катарским клубом расторжение контракта специалиста. Сумма отступных, прописанная в договоре экс-игрока «Барсы», – 1 млн евро.

По информации Diario Sport, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба, работавшие с ним в «Аль-Садде»: брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

В «Барсе» считают Хави идеальным тренером для начала нового проекта.

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