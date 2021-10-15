Первым матчем Хави во главе «Барсы» станет игра с «Сельтой» 6 ноября. У испанца будет 6 ассистентов

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Стало известно, когда Хави проведет первый матч в качестве главного тренера «Барселоны».

Испанец дебютирует в качестве тренера «Барсы» 6 ноября – в этот день сине-гранатовые сыграют с «Сельтой» в Ла Лиге. В штаб Хави войдут 6 ассистентов, сообщил журналист Catalunya Ràdio Рамон Салмурри в программе Tot costa.

Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта просил Хави приступить к работе в «Барсе» сегодня.

До игры с «Сельтой» сине-гранатовым предстоит провести два матча – против «Алавеса» в Ла Лиге и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

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