На «Газпром Арене» пройдет специальный показ фильма «Зенит»-2008. Победная песня»

На пройдет специальный кинопоказ фильма -2008. Победная песня».

Перед началом фильма со зрителями пообщается его создатель Александр Дорский, а также один из главных героев ленты .

Они расскажут об идее создания фильма, съемочном процессе и значении событий 2008 года для истории клуба и российского футбола.

Встреча пройдет 29 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени. Фильм начнется в 17:30.

Билеты на фильм, в стоимость которых входит посещение матча «Зенит» – «Динамо», можно приобрести здесь.