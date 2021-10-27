На «Газпром Арене» пройдет специальный показ фильма «Зенит»-2008. Победная песня»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Кино Футбол

На «Газпром Арене» пройдет специальный кинопоказ фильма «Зенит»-2008. Победная песня».

Перед началом фильма со зрителями пообщается его создатель Александр Дорский, а также один из главных героев ленты Владислав Радимов.

Они расскажут об идее создания фильма, съемочном процессе и значении событий 2008 года для истории клуба и российского футбола.

Встреча пройдет 29 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени. Фильм начнется в 17:30.

Билеты на фильм, в стоимость которых входит посещение матча «Зенит» – «Динамо», можно приобрести здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные